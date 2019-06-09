Galatasaray’ın yeni sezon öncesi ilk transferleri, iki tanıdık isim olacak gibi görünüyor. Teknik patron Fatih Terim’in talebiyle, Fulham’dan eski Beşiktaşlı Ryan Babel ve Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı ile anlaşan Sarı- Kırmızılılar, bu transferleri en kısa sürede resmiyete kavuşturmayı ve önümüzdeki hafta KAP bildirimlerini yapmayı planlıyor.

Şener, sağ bekin yedeği olarak düşünülürken, Babel’e de bundan sonraki takviyelerin durumuna göre joker oyuncu gözüyle bakılıyor.

Bonservis bedelleri yok

Terim, Hollandalı futbolcuyu her iki kanatta, ileri uçta, hatta forvet arkasında oynatmayı hedefliyor. Cim Bom, bu iki transfer için de bonservis bedeli ödemeyecek. Böylece Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşanmadan, kadroya çok önemli iki takviye yapılmış olacak.

Metin Karabaş

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