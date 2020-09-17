UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Galatasaray böylece Türk takımları için Avrupa'da 100 galibiyet alan ilk takım oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oynadığı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 286. mücadelesine çıktı. Sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Aslan geride kalan 286 karşılaşmada 111 defa mağlup olurken, 75 kez de berabere kaldı.

Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 380 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.



