Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve orta sahasını Sergio Oliveira'nın ardından Fredrik Midtsjö'yle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar şimdi de ön libero için operasyonu hızlandırdı. Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia geldi...

Çizme basınından Calciomercato, Aslan'ın, bir süredir Lucas Torreira için Arsenal'le görüştüğünü yazdı. Haberde; tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedilirken, detaylar da verildi. Galatasaray'ın seneliği 3 milyon Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme karşısında 26 yaşındaki ön liberoyu ikna ettiği öne sürüldü.









Uruguaylı oyuncu 2018'de 28.6 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan, Topçular'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu 2020'de Atletico Madrid'e, 2021'de de Fiorentina'ya kiralanmıştı.

Torreira geçen sezon 35 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle oynadı.