Galatasaray antrenmanlara başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Süper Lig başkanları ile yaptığı son toplantıda ligin başlama tarihi ortaya çıkmıştı.

12-13- 14 Haziran haftasında ligin kaldığı yerden start alması hedeflenirken, son gelişmelerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de planlamayı yaptı. Yardımcılarıyla her gün görüşen Terim, 7-8 Mayıs’ta takımı Florya’da toplamayı düşünüyor. Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun bir tempoda çalışacak Sarı-Kırmızılılar, bir an önce fizik olarak hazır hale getirilecek.

En az 3 hafta...

Bu süreçte oyuncuların hepsine ayrı ayrı bireysel programlar verilirken, vücut değerleri de günlük olarak not ediliyor. Ancak takım halindeki saha çalışmalarının yeri çok farklı. Bu nedenle Terim, en az 3 haftada oyuncularının beklenen seviyeye geleceğini hesaplıyor.

Metin Karabaş