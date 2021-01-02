Galatasaray - Antalyaspor maç sonucu: 0-0 (GS - Antalya ÖZET)

Süper Lig'de 16. hafta maçında Galatasaray, geçen hafta Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında olamadığı maçta Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek ilk yarıyı lider kapatmak adına büyük bir avantaj sağlamak istiyordu. Antalyaspor ise son maçı unutmak için sürpriz peşindeydi. 90 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona ererken, Galatasaray altın değerindeki 2 puanı evinde bıraktı. Aslan, 50. dakikada Emre Kılınç'ın gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 40 dakikayı 10 kişi tamamlarken, önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçı öncesi 3 oyuncusundan da oldu. Kırmızı kart cezalısı Emre ile sınırda olan ve sarı kart gören Marcao ile Arda Turan, zorlu maçta forma giyemeyecekler.

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Haftaya lider giren Aslan, rakiplerinin kazandığı haftada puan kaybı yaşayınca liderlik koltuğunu devretti. 1 maçı eksik olan Galatasaray, 30 puanla Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı. 18 puana yükselen Antalyaspor ise 15. sırada kendisine yer buldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Antalyaspor'un Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov, maçın henüz başında Ömer Bayram ile çıktığı hava topunda sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, sağlık görevlileri saha içine girmesi ve tedavisinin ardından oyuna devam etti.

6' Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın pasına hareketlenen Saracchi'nin ceza sahası içerisinde yaptığı şut Boffin'den döndü. Topun oyun alanını terk etmesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı.

8' Galatasaray, Antalyaspor sağ kanadından etkili geliyor. Ömer Bayram'ın çizgiden yaptığı ortaya Oğulcan dokunamadı.

11' Kazanılan korneri paslaşarak kullanan Galatasaray'da Belhanda, ceza sahasının dışında topla buluştu. Faslı futbolcunun sert şutunu Boffin, güçlükle çelmeyi başardı.

15' Ryan Donk, sağ bekten bindiren Martin Linnes'i attığı uzun topla buluşturdu. Norveçli'nin ortası Amilton'dan döndü.

24' Ryan Donk'un pasına hareketlenen Linnes, top çizgiyi geçmeden ortasını yaptı, araya Antalyaspor savunması girdi.

32' Arda Turan'dan seken topu kazanan kazanan Emre Kılıç, savunmanın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre ortasını yaptı, araya giren Akdeniz ekibi oyuncuları tehlikeyi önledi.

33' Ömer'in ceza alanına gönderdiği topu savunmasına yardıma gelen Orgill uzaklaştırdı. Sonrasında Saracchi'nin uzaktan vuruşu autla sonuçlandı.

39' Galatasaray yine sol kanattan geldi. Bünyamin'den sıyrılan Saracchi'nin çevirdiği topa Belhanda kafayı vurdu ancak Boffin zorlanmadan topu kontrol etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da 2. yarıda Ömer Bayram'ın yerine Radamel Falcao oyuna dahil oldu.

46' Galatasaray 2. yarıya hızlı başladı. Belhanda'nın yumuşattığı topa ceza sahası içerisinden vuran Oğulcan, kaleyi tutturamadı, top az farkla auta çıktı.

47' Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Falcao'nun indirdiği topla buluşan Oğulcan vurdu ancak savunmaya çarpan top Boffin'de kaldı.

Galatasaray 10 kişi

51' Galatasaray 10 kişi kaldı. Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Pozisyon VAR'da incelendi, kırmızı kart kararı değişmedi. Galatasaray maça 10 kişi devam edecek.

Marcao, 55. dakikada gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

56' Luyindama'nın uzun pasını sol kanatta Saracchi, Arda'ya indirdi, onun ortasında top doğrudan dışarı gitti.

60' Saracchi sağ kanattan hareketlenen Arda'yı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

61' Antalyaspor atağında Gökdeniz, defansın arkasına atılan topa hareketlendi ancak Marcao son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

68' Antalyaspor'da Fredy, Belhanda'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

69' Antalyaspor'da Nuri Şahin'in yerine Doğukan Sinik oyunda.

Falcao şoku

Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan, Antalyaspor maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Falcao, 75. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 75. dakikada yerini Sekidika'ya bıraktı.

76' Sol kanattan Arda'nın içeriye çevirdiği topa Oğulcan yakın mesafeden ayak koydu, Boffin son anda topu çıkarmayı başardı.

Arda Turan, 81. dakikada gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

83' Uzun gönderilen pasta Arda ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu, ortaya çevirdiği topta Donk uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

84' Antalyaspor'da Veysel oyuna devam edemedi ve yerini Ersan Gülüm'e bıraktı.

86' Galatasaray'da Keram Aktürkoğlu, Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.

90+2' Antalyaspor'da Orgill'in yerine Lukas Podolski, Hakan Özmert'in yerine Eren Albayrak oyunda.

90+7' Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Donk yükseldi ancak kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Eşiklik bozulmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Galatasaray - Antalyaspor maçından notlar

Süper Lig’in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da son oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11’inde zorunlu 3 değişiklik yapıldı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11’i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11’inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11’de görev verdiği Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı’dan yararlanamadı.

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor’a karşı mücadele edemedi. Galatasaray’da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.

Takımlardan Elabdellaoui’ye özel tişört

Galatasaray ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya Omar Elabdellaoui’ye özel tişörtlerle çıktı. Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.

Donk orta sahada görev yaptı

Galatasaray’da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti. Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan’ın yerine çekti. Stoperde Donk’tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.

Diagne, kadroya alınmadı

Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

Takımın başında Levent Şahin çıktı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim’e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim’in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim’in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

Antalyaspor’da 4 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11’i ile çıktı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı.

Antalyaspor’un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11’de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11’e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11’de başladı.