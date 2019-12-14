Galatasaray - Ankaragücü canlı izle (GS - Ankaragücü canlı yayın)

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

PSG'ye 5-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Ankaragücü ise Galatasaray deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

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Maç başladı.

2. dakikada Ankaragücü'nde Orgill savunma arkasına hareketlenirken Marcao, vuruş şansı vermedi.

7. dakikada Ankaragücü, sedat Ağçay ile etkili geldi. Sedat, taşıdığı top sonrası ceza sahası içi sol çapraza İlhan Parlak'a pasını verdi. İlhan'ın uygun pozisyondaki etkisiz vuruşu, yandan dışarı gitti.

SARI KART | 9. dakikada Ankaragücü'nde Ricardo Faty, Marcao'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

11. dakikada Galatasaray, Falcao ile gole yaklaştı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya etkili yükselen Falcao'nun vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi.

22. dakikada Ankaragücü'nün çıkarken kaybettiği top sonrası Galatasaray'da Mario Lemina'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

31. dakikada Galatasaray, Ankaragücü savunmasını eksik yakaladı. Babel'in ceza sahasına girerken sağ çaprazda Falcao'ya bıraktığı top sonucunda Kolombiyalı oyuncunun vuruşu az farkla dışarı gitti.

SARI KART | 32. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Falcao'nun pozisyonunda Pazdan'ın müdahalesi nedeniyle korner beklerken itirazları sonucunda sarı kart gördü.

34. dakikada Mariano'nu sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas içinde Feghouli kafayı vurdu ama top üstten dışarı gitti.

SARI KART | 45+1. dakikada Ankaragücü'nde Orgill, Marcao'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

45+2. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Belhanda'nın hatalı pası sonrası Ankaragücü, kontratak şansı yakaladı. Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Orgill'in, savunmanın yerleşmesi sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | Galatasaray, 53. dakikada golü buldu. Ömer Bayram'ın kullandığı duran topa çok iyi yükselen Cezayir'li oyuncu, kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Korcan'ı avladı. Feghouli, Süper Lig’de bu sezon 2. golünü atarken Ömer Bayram da ligdeki asist sayısını 4 yaptı.

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Galatasaray - Ankaragücü ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Sedat, Alihan, Faty, İlhan Parlak, Orgill

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi.

Galatasaray’da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle son karşılaşmada görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama yarınki maçın kadrosunda bulunmayacak.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor. Süper Lig’de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,77 oldu.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0’lık skorlarla kazandı.

Galatasaray’ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü’ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul’da 47 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul’daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç, Galatasaray’ın cezası nedeniyle Kayseri’de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara’da 8-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçta 3-0’lık skorla aldı.