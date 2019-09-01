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Galatasaray, Andone'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Andone'yi KAP'a bildirdi

01 Eylül 2019, Pazar 23:03
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Galatasaray, Andone'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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