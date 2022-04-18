Galatasaray altyapısına iki transfer!

Sezon başında gençlik operasyonuna giden ancak sonrasında başta Fatih Terim'le yolları ayırarak projeyi sekteye uğratan, ardında da genç oyuncuların aldığı sürelerin azalmasıyla eleştirilen Galatasaray altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor. A takıma en iyi seviyede oyuncu vermek isteyen Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda da yurt dışından kadroyu güçlendirecek hamleler yapıyor.

Cimbom son olarak Kosova ekibi SHF Beselidhja'nın gelecek vaat eden yıldızları Ylli Raqi ve Orges Demaj'ı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'da idmanlara çıkmaya başlayan iki futbolcunun da büyük potansiyel oldukları gelen haberler arasında.