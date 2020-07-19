Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken yeşil-siyahlı yönetim iddiaları yalanladı. Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut, genç futbolcu için kendilerine ulaşan bir teklif bulunmadığını söyledi.

Karabulut, Play-Off'ta şampiyonluk primini hafta içinde belirleyeceklerini de belirtti. Akhisar'ın Amasyaspor'dan kendi altyapısına alıp profesyonel yaptığı Ali Kaan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de 11 maçta 1 gol attı.