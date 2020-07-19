Galatasaray Ali Kaan Güneren'i transfer etti mi? Akhisarspor'dan son dakika açıklaması
Galatasaray'ın Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in transferini bitirmek üzere olduğu iddia edilmişti. Konu ile ilgili Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut'tan açıklama geldi.
Akhisarspor'un 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürülürken yeşil-siyahlı yönetim iddiaları yalanladı. Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut, genç futbolcu için kendilerine ulaşan bir teklif bulunmadığını söyledi.
Karabulut, Play-Off'ta şampiyonluk primini hafta içinde belirleyeceklerini de belirtti. Akhisar'ın Amasyaspor'dan kendi altyapısına alıp profesyonel yaptığı Ali Kaan, bu sezon TFF 1'inci Lig'de 11 maçta 1 gol attı.