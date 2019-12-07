Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan ve son 2 haftada kaybettiği 5 puanla zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, bugün sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi Başakşehir maçında son bulan Sarı- Kırmızılılar, ligin flaş ekibi Alanya karşısında 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Aksi halde devre arasına minimum puan kaybıyla girip transfer operasyonuyla kadrosunu güçlendirerek yarışa ortak olmak isteyen Galatasaray’ın planları suya düşebilir. Lider Sivasspor’la aradaki puan farkı 7’ye yükselen Aslan, Alanya’nın ardından Ankaragücü’nü konuk edecek, devreyi Göztepe deplasmanı ve içerideki Antalya sınavıyla tamamlayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler

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Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Lemina, Adem

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Yükseliş dönemi olabilir

Sarı-Kırmızılılar bu periyodu, Galatasaray’ın yeniden yükseliş dönemi olarak görüyor. Aytemiz Alanya ise 4 haftalık galibiyet hasretine 5-0’lık Ankaragücü zaferiyle son verdi. Erol Bulut’un takımı, 2 puan önünde yer aldığı Galatasaray karşısındaki avantajını korumanın hesapları içinde.

Gol yollarında sıkıntı büyük

Ligde 13 maçta 14 gol atan Galatasaray’ın, 5 Şampiyonlar Ligi maçında 1 golü var. Aslan, Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor karşısında çıktığı tek karşılaşmada ise skor üretmeyi başaramadı.

Emin Bayram’a daha çok süre

16 yaşında Galatasaray forması giyen ve kupadaki Tuzlaspor maçınad umut vaat eden bir görüntü ortaya koyan Emin Bayram, ligde de şans bulmaya başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim’in, genç stoperle bir görüşme yaptığı ve kendisini daha çok oynatacağını, bu nedenle her an göreve hazır olmasını istediği öğrenildi.

Alanya sonrası rota Paris

Galatasaray bugün Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi’ne dönüş yapacak. Sarı- Kırmızılı ekip çarşamba günü saat 23.00’te PSG deplasmanına çıkacak. Galatasaray’ın grubunu üçüncü sırada bitirip Avrupa Ligi’nde yola devam etmesi için bu maçı kazanması, Brugge’ün de Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekiyor.