Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde Sivas'ta geçen sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Galatasaray hafta sonu Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde Akhisarspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da ise tek hedef kupayı alarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak.

İşte Galatasaray'ın Kupa 11'i:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

İşte Akhisarspor'un Kupa 11'i:

Fatih, Vrsajevic, Zeki, Caner, Rotman, Kadir Keleş, Miguel Lopes, Barbosa, Güray, Sissoko, Manu

Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, nerede?

Galatasaray - Akhisarspor Türkiye Finali Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı oynanacak.

Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20:45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca bu dev maçın tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray'da cezası sona eren Belhanda Akhisarspor maçında forma giyebilecek. Sarı-Kırmızılı takımda Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Akhisarspor'da Milan Lukac, Bora Körk, Mustafa Yumlu, Edin Cocalic, Miguel Lopes, Hasan Ali Adıgüzel ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları bulunuyor.

23. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finalde mücadele edecek.

Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5'ini kaybetti.

Terim, kupada rekora ortak olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girmek istiyor.

Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Akhisarspor'u mağlup etmeleri durumunda 3. kez Türkiye Kupası'nı kaldıracak.

Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.

Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki final yolu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, finale tek yenilgiyle geldi.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil oldu.

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle finale geldi. Bu maçlarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

- Kupa yolu

Organizasyonun 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, 2-1 ve 1-1’lik iki maçın ardından tur atladı. Son 16 turunda Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 ve 4-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde yine 1. Lig takımı Hatayspor ile eşleşti. Sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, yarı finalde Spor Toto Süper Lig’de sezonun iyi takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul’daki ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Malatya’daki müsabakayı 5-2 kazanarak finale çıktı.

- 33 futbolcu forma giydi

Galatasaray’da bu sezon Türkiye Kupası’nda 8 maçta 33 farklı futbolcu süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi 531 dakikayla kaleci İsmail Çipe oldu. 24 yaşındaki file bekçisini, 528 dakikayla 18 yaşındaki Yunus Akgün ile 509 dakikayla Norveçli Martin Linnes izledi.

Galatasaray’da forma giyen futbolcular arasında en az süreyi 5 dakikayla 19 yaşındaki Malik Karaahmet, 9 dakikayla 20 yaşındaki kaleci Batuhan Şen ve 12 dakikayla 19 yaşındaki Abdussamed Karnuçu takip etti.

- En golcüsü Yunus Akgün

Galatasaray’da bu sezon Türkiye Kupası maçlarında en golcü isim Yunus Akgün oldu.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin kupada attığı 17 golün 4’ünü kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda Türkiye Kupası’nda Yunus Akgün’ün yanı sıra Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ikişer gol buldu. Atalay Babacan, Selçuk İnan, Christian Luyindama, Emre Akbaba ve Kostantinos Mitroglou birer gollük katkı verdi.

Akhisarspor üst üste ikinci kupa için sahada

Spor Toto Süper Lig’e veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın Galatasaray’ı yenip kupayı üst üste 2. kez kazanmak için mücadele edecek.

Ligde 32. haftanın ardından Fenerbahçe’ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda eden Akhisarspor, finale kadar yükseldiği Türkiye Kupası’nda yarın Sivas’ta Galatasaray’la karşılaşacak.

Geçen yıl kupa finalinde Fenerbahçe’yi yenerek ilk defa kupayı kazanan Akhisarspor, sezon başında da TFF Süper Kupa maçında Galatasaray’ı mağlup etmişti.

Bu sezon kupada mağlubiyeti yok

Kupayı müzesine götüren 15. ekip olan Akhisarspor, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor’u saf dışı bıraktı.

Kupada 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Üst üste finale çıkmayı başaran 10. takım

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını finale yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım oldu.

Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.

Art arda ikinci kupa

Türkiye Kupası’nda daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe üst üste 2 kez kupayı kazanmıştı. Akhisarspor da yarın Galatasaray’ı yenip bu takımların arasına girmek için mücadele edecek.

Ligden düşüp kupayı kazanan Bursaspor

Türkiye Kupası’nda daha önce finale yükselen takımlardan 3’ü ligden düşmüştü. Bu ekiplerden kupayı müzesine götüren Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig’de yer almıştı.

1982-1983 sezonunda lige veda eden Mersin İdmanyurdu, finalde Fenerbahçe’ye mağlup olmuştu.

1985-1986’da finalde Altay’ı yenerek kupayı kazanan Bursaspor, ligde küme düşme hattında yer almasına rağmen o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.

2006-2007’de Beşiktaş’a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer almıştı.

TFF Süper Kupa

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı takdirde Süper Lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak Akhisarspor, finali kaybetse bile Galatasaray’ın ligde şampiyonluğa ulaşması halinde sarı-kırmızılı takımla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanacak.



