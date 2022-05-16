Galatasaray - Adana Demirspor maçı (CANLI)

Galatasaray , Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. 2 maçtır kazanamayan Aslan, bu sezon son kez Nef Stadı’nda oynayacağı maçı kazanıp taraftarlarına galibiyetle veda etmenin peşinde. 5 maçtır kaybeden Mavi Şimşekler ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor. Sarı Kırmızılılar, 13 galibiyet, 9 berberlik, 14 mağlubiyetle 48 puan topladı ve 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 14 galibiyet 10 berberlik ve 12 yenilgi ile aldığı 52 puanla 9. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

5' Aanholt sol kanattan korneri kullandı, ön direkten arka direğe seken topta Marcao tekte vurdu ancak etkisiz şut, kalecinin kucağında...

7' Aanholt bu kez uzaklardan şansını denedi fakat üstten aut.

GOL!

9' Hızlı gelişen Adana Demir atağında Vargas savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'ü gördü, Yunus içeri girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve top filelerde! Yunus gol sevincini yapmadı, Galatasaray taraftarı kiralık oyuncularını ayakta alkışladı!

DİREK!

11' Yunus sağ kanatta Gökhan'ın pasıyla topla buluştu, hemen yanına sokulan Balotelli'ye verdi. İtalyan oyuncu soluna çekti, rakibini ekarte ettikten sonra ayak içiyle iyi bir şut çıkardı ve top üst direkten oyun alanına döndü!

18' Halil Dervişoğlu kaptığı topta hızlıca rakip kaleye doğru yönlendi, ceza yayına gelmeden şansını denedi ancak çok cılız bir şut.

PENALTI!

28' Babel'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, top ceza alanında Samet'in eline çarptı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi!

GOL!

30' Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, kaleci Arijanet Muriç'le topu ters köşelere yolluyor: Skor şimdi 1-1!

40' Balotelli yay civarından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

41' Babel'in pasında ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden topla buluşan Berkan şutunu çekti, Muriç başarılı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Balotelli, sağ ayağının içiyle uzak direği denedi ancak top az farkla dışarda.

GOL!

55' Sağ kanattan Babel arka direğe ortaladı, bombaş kalan Kerem kafayı vurdu, Muriç üzerine gelen topta çok büyük hata yapınca top filelerle buluştu. Galatasaray 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor!

59' Kerem penaltı noktası üzerinde kaleye sırtı dönük olan Gomis'i gördü, Gomis, Halil'e çıkarttı genç futbolcunun şutu Muriç'te kaldı.

60' Halil uzaklardan ayak içini vurdu, Muriç falso alan topta başarılı, korner.

GOL!

63' Halil sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem'e derin pas attı, Kerem ceza alanı içindeki Gomis'e verdi, Fransız golcü tekte vurdu ve skoru 3-1'e getirdi!

HARİKA GOL!

64' Balotelli uzaklardan kazanılan serbest vuruşta harika vurdu ve Muslera'yı mağlup etti! Fark 1'e iniyor, skor 3-2...

GOL İPTAL!

73' Gomis yayın gerisinde kaleye sırtı dönük topla buluştu, Babel'i gördü. Babel sağ kanata hareketlenip, yerden içeri çevirdi, Gomis arkadan gelip kayarak vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol Gomis'in pozisyon başında ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Gol geçerli olsa Fransız yıldız hat-trick yapmış olacaktı!

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Adana Demirspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor): Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan İnler, Belhanda, Yunus Akgün, Balotelli, VargasBalotelli

Mohamed, 7 maçtır boş geçiyor

Aslan'ın golcüsü Mostafa Mohamed, çıktığı son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu anlamda bugün de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlayacak olan Mısırlı, gol sevinci yaşamak istiyor. 24 yaşındaki santrforun, daha önce ligde üst üste sekiz karşılaşmayı boş geçtiği bir dönem olmadı.

Cim Bom'dan 7'de7!

Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u konuk ettiği son 7 maçta rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Cim Bom, bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmaların tamamını kazandı. Aslan, rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Demir'in yüzü İstanbul'da gülmüyor

Mavi Şimşekler, İstanbul takımlarına karşı gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Adana Demir, İstanbul'da oynadığı son 24 Süper Lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, kalan 23 karşılaşmada ise 3 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde 38. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçında görev alamayacak.

İç sahada 6 kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray evinde son olarak Sivasspor ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla kaybetti. Aslan, Adana Demirspor karşılaşmasıyla bu sezon evindeki son maçını oynayacak.