Galatasaray açıkladı! Türker Arslan yoğun bakımda...
TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Aslan, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Aslan, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Galatasaray açıklama yaptı!
Kulübümüzün divan kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği hukukçulardan olan Türker Arslan'ın Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Arslan'a acil şifalar diliyoruz.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1378787825768861704?s=20