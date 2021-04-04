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Galatasaray açıkladı! Türker Arslan yoğun bakımda...

TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Aslan, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

04 Nisan 2021, Pazar 22:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray açıkladı! Türker Arslan yoğun bakımda...

TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Türker Aslan, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sarı-Kırmızılı kulüp resmi hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray açıklama yaptı!

Kulübümüzün divan kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği hukukçulardan olan Türker Arslan'ın Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Arslan'a acil şifalar diliyoruz.




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