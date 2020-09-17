Galatasaray 20 maç sonra deplasmanda kazandı

Galatasaray, Neftçi Bakü müsabakasıyla birlikte 20 maç sonra Avrupa kupalarında deplasmanda sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti hasretine Azerbaycan'da son verdi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Bakü'de Neftçi'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 20 maç sonra dış sahada galibiyet aldı.

Galatasaray, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik almıştı.

İHA