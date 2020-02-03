Gainer, genel anlamda kilo almak için günlük gerekli olan kalori ihtiyacını karşılayan kalorili protein tozuna verilen isimdir. Gainer, kilo almayı hızlandıran ve içeriğinde karbonhidrat, protein ve yağ içeren ve halk nezdinde kilo aldıran toz olarak nitelendirilen bir besin takviyesi olarak dikkat çekiyor. Genellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenenler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Gainer Kullanılmalı mı?

Kilo almak ya da vücut geliştirme sporu ile ilgilenerek çok daha kısa sürede kasların gelişiminin sağlanması isteniyor ise gainer kullanılmalıdır. Gainer kullanımı yeterli oranda kalori derecesine ulaşmak için oldukça önemlidir.

Eğer spor yapılıyorsa günlük olarak kaybedilen kalorinin 300 ile 500 arasında olduğu düşünüldüğünde kaybedilen bu kaloriden daha yüksek oranda kalori almak gerekiyor. Bu da gainer ile mümkün.

Gainer Makrobesin Anlamında Zengindir

Büyük bir besin tüketmek kişilerde şişlik hissi uyandırabilir. Eğer ki büyük öğünler egzersiz öncesinde tüketiliyorsa bu kişilerin antrenman performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle antreman öncesinde gainer tüketilerek şişlik hissi hissetmeden yeterli derece kalori alarak antremanlara başlamak mümkün hale gelebiliyor.

Gainer Tam Olarak Ne İçeriyor?

Spor ve egzersiz ile ilgilenenler için üç temel nokta önemlidir. Bunlar; yağ, protein ve karbonhidrattır. Gainer, içerik olarak yağ, protein ve karbonhidrat içerdiğinden gainerin kullanılması ile birlikte ihtiyaç duyulan bu unsurlar tek bir elden sağlanabiliyor. Özellikle spor ile ilgilenen kişilerin bu üç unsuru bir arada bulması farklı besinleri tüketmelerine gerek kalmadan almaları gereken takviyeleri çok kolay bir şekilde elde etmelerine olanak sağlanıyor.

Gainer Nasıl Kullanılmalıdır?

Günümüzde yoğun iş temposundan dolayı beslenme ihtiyaçları konusunda gerekli hassasiyetler yerine getirilemiyor. Bu nedenden dolayı aşırı kilolu olan kişiler kilo verme konusunda sorunlar yaşarken aynı şekilde kilo ihtiyacı olan kişiler de yeterli kilo alma konusunda sorunlar yaşıyor.

Birçok kişi gainer ne kadar kilo aldırır sorusunu sorarak gerekli bilgiler elde etmek istiyor. Ancak gainer sayesinde kilo alan kişiler birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bunun ana nedeni kişilerin beslenme alışkanlıkları ve aynı zamanda yapmış oldukları spor aktivitelerinin verimliliğidir.

Gainer'in Kullanım Zamanı

Gainer'in genel amacı kişilerin kilo alımını sağlamaktır. Ancak bilinmelidir ki Gainer tek başına kilo alımı sağlamıyor. Gianer'in günlük kalori alımını sağlaması için sabah bir tatlı kaşığı kadar tüketilmelidir. Spor ile ilgilenenler için ise sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa tatlı kaşığı şeklinde kullanılması yeterli olacaktır.

Gainer'in Yararları ve Zararları Nelerdir?

Gainer, kişilerin günlük kalori ihtiyaçlarını tedarik etmesi nedeni ile kas oluşumu ve kilo alma konusunda büyük faydaları söz konusudur. Herhangi bir kimyasal içermemesi nedeni ile de kimyasal anlamında vücuda yan etki verecek bir unsur içermiyor.

Gainer'in zararları konusuna gelince; Gainer belirtilen dozun üzerinde kullanılması durumunda zararları ile karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle belirtilen dozlara sadık kalarak kullanım sağlanması durumunda herhangi bir zararla karşılaşmadan faydalarından yararlanmak mümkün oluyor.

Gainer yüksek oranda karbonhidrat içermesi nedeni ile özellikle spor ile ilgilenen kişilere gerekli olan enerjiyi sağlıyor. Karbonhidrat içermesi nedeni ile de kilo almak isteyenler için oldukça elverişli bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Gainer yüksek oranda protein içermesi nedeni ile de kişilerin gerekli olan enerji ihtiyaçlarını karşılaması bakımından da önemlidir. İçerdiği protein ve amino asitler sayesinde spora takviye olarak kas gelişimini daha kolay hale getiriyor.

Gainer kasların toparlanması için bire bir etkiye sahip olduğu gibi vitamin ve mineral karışımı içermesi bakımından da oldukça faydalıdır. Kullanım dozuna dikkat edilmesi durumunda Gainer kilo almak isteyenler ile spor yapanlar için tam bir dost takviyesidir.



