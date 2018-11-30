G2 Esports, Caps transferini açıkladı

Genç yetenek, bundan sonra Avrupa bölgesinin bir başka başarılı takımı G2 Esports için mücadele edecek. Transfer sezonu ile birlikte sosyal medyada, eski takımı Fnatic’ten ayrılıp G2’ya gideceği söylentileri dolaşan oyuncu sonunda G2 ile anlaştı. Böylelikle G2, oluşturduğu kadro ile gelecek sezon için taraftarlarının beklentilerini artırmış oldu.

“Rekkles, senin için geliyorum”

Caps’in G2’ya transferinin açıklanmasının ardından gözler G2’nin eski orta koridor oyuncusu Perkz’e çevrildi. Zira, bu sene başarılı performans gösteren bir diğer isim olan Perkz’in yeni sezonda, saldırı gücü taşıyıcısı olarak mücadele edeceği iddiaları vardı. Caps transferinin açıklanmasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan Perkz, Rekkles’a “Senin için geliyorum.” dedi. Böylelikle Perkz’in saldırı gücü taşıyıcısı olarak mücadele edeceği kesinleşti.

“Perkz’ün yanına Mikyx”

Perkz’in alt koridora geçmesinin ardından desteğinin kim olacağı sorusu da kısa süre önce yanıt buldu. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Mikyx, yeni sezonda G2 forması altında mücadele edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Misfits’te forma giyen oyuncuya eski takımı tarafından destekleri için teşekkür edildi. (Playerbros)