Futol camiasından baş sağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanı Metin Aşık için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Aşık’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında ise, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada da, "Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Kulübüne baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.