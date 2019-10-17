Futbolun efsaneleri UEFA yöneticilik kursunda!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, Milan efsanesi Kaka, bir dönem Arsenal'da da forma giyen Andrey Arshavin ve eski Trabzonsporlu Florent Malouda'nın da aralarında bulunduğu toplam 30 eski futbolcu, UEFA'nın futbol yöneticiliği için açtığı master programına katıldı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ünlü futbolcuların 20 aylık kursun sonunda yöneticilik için gerekli tüm becerileri kazanacağı ifade edildi. Kursa katılanlar, yedi hafta boyunca dünyanın büyük şehirlerinde incelemelerde bulunacak. Katılımcılar arasında şu ana dek herhangi bir spor kurumunda görev almayanlar ise üç aylık zorunlu çalışmaya tabi tutulacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler