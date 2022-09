Futbolu bırakan Arda Turan için bomba iddia!

Profesyonel futbol kariyerinde son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Arda veda paylaşımında, "Tüm yolculuk boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım; mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye. Çünkü yaşamak budur. Futbolun içinde saha kenarında yeniden görüşünceye dek. Oyun devam ediyor" dedi.





Arda Turan veda mesajında, "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum.

Atletico, 8 ay boyunca süren sakatlığıma rağmen beni transfer etmişti. Madrid'de yaşadığım yıllarda öğüt veren çoktu. Star gibi yaşamam gerektiğini söyleyen çok oldu. Evimin de ruhumun da kapılarını açtım. Camp Nou'da şampiyon olduk. Kulüp düzeyinde her maça çıktım. İki büyük final kaybettim. Biri Şampiyonlar Ligi, biri orta okul sınıflar turnuvası... İkisini de kaybettim, ikisini de kaybedince çok üzüldüm. Barcelona'ya transfer olma fikrini kafama sokan, daha sonra takım arkadaşı olacağım kişilerdi. Iniesta, Pique, Messi. Değer görmek, beni özel hissettirmişti. Çok iyi zamanlarım oldu.

Galatasaray'daki her anım benim için çok kıymetli. Galatasaray'a hep sevgiyle baktım. Ne olursa olsun. İşte ben, Arda... Sevgiyle yaşayan, bazen fevri, kazanmak için her şeyi veren, asla bel altı vurmayan, hile yapmayan Arda...Muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Herkese hakkımı helal ediyorum. Bu hikayede her şey olmalıydı. Siz de hakkınızı helal edin. Artık kramponları asma vakti geldi. Yeniden hazırım. Mücadele etmeye, kazanmaya, kaybetmeye... Çünkü yaşam budur. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek... Oyun, devam ediyor.

Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti. Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

BAŞARILI BİR KARİYER

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray’da başlayan ve daha sonra Manisaspor’da kiralık forma giyen Arda Turan, geri döndüğü sarı-kırmızılı takımla yıldızını parlatarak genç yaşta Avrupa’ya transfer oldu. 2011-2012 sezonunda LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid’e imza atan Arda, 4 sezon forma giydiği Madrid ekibinde 1 lig şampiyonluğu yaşarken, Avrupa Ligi, İspanya Kupası, İspanyol Süper Kupa ve Avrupa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 2015 yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan milli futbolcu, yıldızlar topluluğu takımda büyük başarılara imza atarken, ulusal ve yerelde 5 kez kupa sevinci yaşadı. 2018-2019 sezonunda Başakşehir’e kiralık olarak gönderilen Arda Turan, daha sonra bedelsiz olarak geldiği Galatasaray’da 2 sezon futbol oynayarak 35 yaşında kariyerine nokta koydu. Arda, 2006-2017 yılları arasında 100 kez milli formayı giydi.

AS: GALATASARAY'IN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ OLACAK

Arda Turan'ın futbolu bıraktığını açıklamasının ardından İspanyol basını flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. AS'ta yer alan habere göre Arda Turan, Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olacak.

Haberde, "AS'ın öğrendiği bilgiye göre Arda Turan çok sevdiği Galatasaray'ın yeni sportif direktörü olacak" ifadelerine yer verildi.

AS'ta yer alan haberde Arda Turan için şu ifadelere yer verildi;

"Arda Turan, 2011 yazında Atletico Madrid'e transfer oldu. 24 yaşındaki Türk yıldız, Kun Agüero'nun ayrılmasıyla kaybolan sorumluluğunun bir parçası olarak Calderon'a indi. Genç Türk oyuncu, Atletico Madrid'de bulunduğu dört yıl boyunca, karakteri, azmi ve yeteneği sayesinde yavaş yavaş kendisini taşıyan bir kalabalığın kalbini kazandı. Atletico'da çok sayıda unvanla aydınlattığı dört yıl: 1 Avrupa Ligi, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Kral Kupası ve bir Lig ile taçlandı. Kulübün yakın tarihindeki en önemli oyuncularından olan Arda Turan, Barcelona'ya giderken gözyaşlarını tutamadı ve kulübün ikonları arasında yer aldı; Hiçbir zaman Atleti'deki futbolcu gibi hissetmedi.

Barcelona'da geçirdiği sürenin ardından, dokuz yıl sonra kendisini Galatasaray'a götürecek olan İstanbul Başakşehir'de kiralık olarak transfer oldu. Arda Turan, Galatasaray'da futbolu bırakmaya karar verdi."

(Skorer)