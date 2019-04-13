Futbolist, Hamit Altıntop ve Tuncay Şanlı ile buluştu

FIFA’da birçok kez bizleri gururlandırmayı başaran Futbolist ve oyuncuları, Türk futbolunun önemli isimleri Hamit Altıntop ve Tuncay Şanlı ile buluştu.

İki efsane isimle Soru-Cevap videosu çeken ekip, takipçilerinin merak ettiği soruları hem sordu hem de cevapladı. 17 dakikalık video içerisinde futbolun yıldızları önemli sorulara cevap verirken, eski anılarıyla da izleyenleri güldürmeyi başardı.

Isopower ve Riv9’un moderatörlüğünde gerçekleşen program içerisinde FIFA’nın yıldızları da oyuncuların merak ettiği sorulara cevap verdiler. Bir turnuvaya nasıl hazırlanıyorlar, maç öncesinde nasıl taktik alıştırmaları yapıyorlar gibi herkesin merak ettiği soruları cevaplayan ikili, hayranlarına kendi oyun evlerinde güzel bir video izletti. (Playerbros)