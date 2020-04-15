Futbolcular karantina günlerini nasıl geçiriyor?
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan Muslera'nın eşi Patricia Callero'ya, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme'den Arsenal'in 32 yaşındaki stoper oyuncusu David Luiz'e kadar futbolcuların karantina günlüklerini Fanatik TV'den Seçil Menteş sizler için masaya yatırdı!
Cristiano Ronaldo, Fernando Muslera, David Luiz, Guilherme ve çok daha fazlası... Fanatik TV'den Seçil Menteş, futbolcuların karantina günlerinde neler yaptığını her hafta sizler için FANATİK YOUTUBE kanalında masaya yatırıyor!
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