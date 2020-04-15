Futbolcular karantina günlerini nasıl geçiriyor?

Cristiano Ronaldo, Fernando Muslera, David Luiz, Guilherme ve çok daha fazlası... Fanatik TV'den Seçil Menteş, futbolcuların karantina günlerinde neler yaptığını her hafta sizler için FANATİK YOUTUBE kanalında masaya yatırıyor!

KANALIMIZA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.



