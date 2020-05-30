Futbolcular güç depoluyor

Dün yapılan antrenmanda futbolcular önce ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılık parkurunda çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, aerobik koşularla sona erdi.

3 eksikle başlayacaklar

Ligin son 8 haftası için geri sayım başladı. 12 Haziran Cuma günü Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de şimdilik üç eksik bulunuyor. Normal şartlarda sezonu kapatan Kruse, liga ara verilmesiyle birlikte yeniden forma giyme şansına sahip. Ancak Alman yıldız ilk haftaları kaçıracak. Aldığı özel izinle idmanlara katılmayan İsla ile sarı kart cezası sebebiyle Hasan Ali Kaldırım forma şansı bulamayacak.



