‘Futbol oynamaktan korkuyoruz...’

İspanya La Liga ekiplerinden Eibar’da tüm futbolcular ortak bir bildiri yayınladı. Buna göre ülkedeki takımların bu hafta içinde idmanlara başlayacak olmasından dolayı çekindiklerini söyleyen oyuncular, “En çok sevdiğimiz işi yaparken, birbirimize hastalık bulaştırabilecek olmamız, hatta bunu ailemize ve arkadaşlarımıza taşıyıp, salgının yeniden büyümesine ve toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi korkutuyor” açıklamasını yaptı.