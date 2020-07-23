Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 23 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın bazı maddelerine aykırı eylemde bulunan Adana Demirspor Kulübü idarecisi ve futbol menajeri Metin Korkmaz'a bir yıllık hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı:

ADANA DEMİRSPOR Kulübü idarecisi METİN KORKMAZ'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2., 4/3. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 4/7. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir.