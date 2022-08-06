FUT Esports takımı Avrupa şampiyonu oldu!

Son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren FUT Esports takımı müzesine Avrupa kupasını götürmeyi başardı. Red Bull’un desteklediği ve espor sektöründe birçok ilke öncülük eden FUT Esports, Türkiye’ye espor tarihinin en büyük başarılarından birini kazandırdı. VALORANT Regional Leagues 2022 Finalleri’nde Fransa temsilcisi Team Vitality ile temsilcimiz FUT Esports karşı karşıya gelirken, 2-0 geriye düşen temsilcimiz geri kalan 3 haritayı alıp harika bir dönüşe imza atarak Avrupa şampiyonu oldu. FUT takımı kazandığı bu başarıyla “Avrupa şampiyonu olan ilk Türk VALORANT takımı” unvanını elde etti.

FUT Esports geri dönüp, kazanmayı bildi

İlk harita olan Breeze’de Fransa temsilcisi Team Vitality 13-6 ile skoru 1-0 yaptı. İkinci haritada temsilcimiz galibiyete çok yaklaşsa da uzatmalarda kazanan taraf 15-13 ile Team Vitality oldu. 2-0’lık skorun ardından harika performanslar sergileyen FUT oyuncuları sırasıyla Ascent’te 13-10, Icebox’ta ise 13-9’luk skorlar ile maça ortak oldu. Nefeslerin tutulduğu son haritada ise üstünlüğü sağlayan temsilcimiz 13-7 ile skoru 3-2 yaparak kupaya uzandı.

Temsilcimiz FUT Esports son olarak Türkiye’nin en iyi takımlarının mücadele verdiği VALORANT Türkiye Birlik Ligi 2. Aşama’da başarılı olarak kupayı kazanmış ve Avrupa’da boy gösterme hakkını elde etmişti.

FUT Esports bir devrime öncülük etmişti

FUT Esports takımı 25 Mart’ta Avrupa’nın en büyük gaming tesisi olan FUTHOUSE’u hayata geçirerek espor sektörü için önemli bir adım atmıştı. Türkiye’ye dünya şampiyonlukları getirmeyi hedefleyen FUT Esports’un ülkemiz ekosisteminin hizmetine sunduğu bu yeni tesisi, esporun ve Türk esporcuların gelişimine katkı sağlarken, yeni başarıların da önünü açmayı hedefliyor.