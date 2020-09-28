Süper Lig'in 4’üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı siyahlı futbolculardan Furkan Soyalp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soyalp, saha içerisinde elinden geleni yapıp takımına faydalı olmak için çalıştığını ifade etti.

Takımına ilerleyen süreçlerde para kazandırmak istediğini anlatan Soyalp, "Önce saha içerisinde performans ve skor anlamında bir şeyler yapayım, daha sonra kulübe eğer mümkünse bonservis veya daha ileriki süreçlerde yurt dışına satış için bir şeyler kazandırmak istiyorum. Bunun hepsi saha içinden geçiyor. Kendi adıma oynayıp hem finansal hem de performans olarak başarı sağlamak istiyorum. Burada tabii benim performansım önemli. Daha çok çalışıp, daha çok forma şansı alıp bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

"MİLLİ TAKIM ARASINA MORALLİ GİTMEK İSTİYORUZ"

Süper Lig’de güç dengesinin değiştiğini belirten genç oyuncu, saha içerisinde iyi mücadele eden her takımın birbirini yenebileceğini söyledi.

Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Soyalp, "Trabzonspor güçlü bir ekip ama artık ligin güç skalası değilmiş durumda. Herkes herkese karşı puan alabilir. O gün saha içinde kim daha çok mücadele ediyorsa o puan alıyor. İç sahada daha motive ve daha kuvvetliyiz. Milli takım arasına moralli girmek istiyoruz. Çünkü uzun milli takım arasında moral önemli” şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMA AZMİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Soyalp, Gaziantep FK’nın güçlü bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Takım olarak daha çok çalışmaları gerektiğini anlatan Soyalp sözlerini şöyle tamamladı: "Lige Galatasaray mağlubiyeti ile başladık. Sonrasında 2 beraberlik aldık. Geçen yıl da kötü başlamıştık ama sonrasında toparladık. Ben inanıyorum ki bu yılın daha çok üzerine koyarak daha iyi işler yapabiliriz. O potansiyel var. Çalışma azmimizi biraz daha yükselterek istediğimiz seviyeye geleceğimize inanıyorum.”