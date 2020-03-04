Furkan, Lakers’a karşı 11 sayı attı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers’a 120-107 yenildiği maçı, 11 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Ev sahibi Lakers’ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.

Caris LeVert kariyer rekoru kırdı

Celtics’in Nets’i ağırladığı mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Son çeyreğe 17 sayı geride başlayan Nets, uzatmaya giden karşılaşmayı, Caris LeVert’in üstün performansı sayesinde 129-120 kazandı. Maçın ilk üç periyodunda 14 sayı atan Nets’in şutör oyun kurucusu LeVert, 26’sı son periyot, 11’i de uzatmada olmak üzere kaydettiği 51 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Celtics’te Jaylen Brown 22 sayı, 5 ribaunt, Kemba Walker 21 sayı ve Marcus Smart 14 sayı, 10 asist, 6 ribauntla mücadele etti.