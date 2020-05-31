Furkan Korkmaz parkelere dönüşünün ilk basketini anlattı

Furkan Korkmaz, NBA tekrar başladığında atmak istediği ilk basketi de şöyle anlattı: “Basketbola tekrardöndükten sonra, iyi bir savunma yaptıktan sonra rakipten topu çalıp gidip smaçla bitirmek isterdim. Bence bu güzel bir başlangıç olurdu. Sahaya çıktığımda atacağım ilk basket için hayalim bu şekilde ancak atacağım her sayı beni mutlu eder. O kadar çok şey özledim ki basketbola dair, çok uzun zaman oldu ve nasıl olursa olsun artık sadece basketbola dönmek istiyorum. Antrenman yapmayı, seyahat etmeyi özledim”.