TFF 1'inci Lig'de son olarak Adana Demirspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrılıp devreyi alt sıralarda kapatan Menemenspor'un iki genç futbolcusu Furkan Bayır ve Yusuf Talum'a Süper Lig'de dev talipler çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vetrine çıkardığı Furkan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Galatasaraylı kurmayların bu sezon 15 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncuyu izlediği ve teknik ekibe olumlu rapor verdiği ifade edildi. Bu haberin ardından Gooegle'da Furkan Bayır kimdir? sorusu aratılmaya başlandı. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Furkan Bayır kimdir?

Genç savunmacı 9 Şubat 2000 yılında İzmir'de dünyay geldi. Menemenspor'un alt yapısında yetişen genç futbolcu bu sezon 15'i TFF 1.Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 16 maçta görev aldı. Furkan Bayır'ın Menemenspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







