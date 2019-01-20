Fuat Çapa: Oyundan memnunum

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibin oyun anlayışına karşılık verdiklerini belirterek, "Oyun olarak rakibin oyun anlayışına karşılık vererek oynamaya çalıştık. Bundan dolayı da daha önceki haftalara nazaran sahada farklı dizilişimiz vardı. Siz de biliyorsunuz önceki dönemlerde 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 dizilişi oynuyorduk. Bugün ise 4-4-2 oynadık. Çünkü rakibimiz daha çok merkezden geliyordu. Merkezde bir kişi fazla oluşturmamız, 4'e 3'ü sağlamamız gerekiyordu. Bu da gayet başarılı oldu. Çünkü oyuncularımız o alanı çok iyi bir şekilde kapattılar. Zaman zaman sahada o bir fazla olan oyuncumuzu orta sahada çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Maçın genel olarak tablosu özellikle bir ve ikinci bölgelerde istediğimiz şekilde geçti. 3'üncü bölgelerde ise, sezon başından beri siz de biliyorsunuz oralarda sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen 2-3 tane çok net pozisyon ürettik. Genel olarak oynamış olduğumuz oyundan, oyun disiplininden mücadeleden son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Eskişehirspor yapılanları iyisiyle de kötüsüyle de hiçbir zaman unutmaz"

Ayrıca Teknik Direktör Çapa, transfer tahtasının hala kapalı olduğunu da hatırlatarak, "Transfer tahtasını maalesef iki arkadaşımızın yüzünden açamadık. Çok üzücü. Buranın tribünlerinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yıllardır bu formayı giymiş, burada kaptanlık yapmış, tribünlerin büyük sevdası olmuş bir arkadaşımızın bu yolun açılmaması için taş koyması açıkçası beni üzdü. Tribünler, onu sahaya çıktığı zaman onurlandırdı, gururlandırdı ama o arkadaşımız bizi, taraftarlarımızı üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Sorun değil biz bunu bir şekilde çözeceğiz. Ama Eskişehirspor yapılanları hiçbir zaman unutmaz iyisiyle de kötüsüyle de. Biz tribünlere oynamıyoruz, gerekenleri yapmak için buradayız. Yani biz bunu öyle veya böyle çözeceğiz çünkü iki dosyamız kalmış. O iki dosyayı da önümüzdeki günlerde çözüp, önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah aylardır bekleyen arkadaşlarımızı lisansını çıkartıp mevcut arkadaşlarımızla birlikte sezon sonuna kadar güzel işler yapacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

İHA