Frenkie de Jong, Manchester United iddialarına cevap verdi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Frenkie de Jong, Manchester United'a transfer olacağı yönündeki haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sport'ta yer alan habere göre dünyanın en büyük kulübünde olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Takımlar bir oyuncu olarak sana ilgi gösterdiğinde her zaman gurur duyuyorsun ama şu anda dünyanın en büyük kulübündeyim ve burada kendimi iyi hissediyorum." sözleri ile iddialara cevap verdi.

Erik ten Hag detayı

Son dönemde Barcelona'daki performansı beklenilen düzeye çıkamayan Frenkie de Jong'un eski hocası Erik ten Hag'ın göreve geldiği Manchester United'a transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyerken 4 gol ve 5 asiste imza attı.



