Freiburg - Werder Bremen (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg, Werder Bremen'i konuk ediyor. 37 puanı bulunan Freiburg, evinde 3 puana uzanıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret olan ve 18 puanla küme düşme hattında yer alan Werder Bremen ise kritik ve zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

Freiburg ile oynadığı son yedi resmi maçın birini kaybeden Weder Bremen (3G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda almıştı. Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, bu süreçte en az puan kazanan takım konumunda.

Freiburg - Werder Bremen maçı hangi kanalda?

Mücadele TSİ 16.30'da başladı. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Freiburg - Werder Bremen ilk 11'ler:

Freiburg: Schwolow, Schmid, Gulde, Koch, Gunter, Sallai, Hofler, Haberer, Grifo, Petersen, Holer

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Selassie, Bittencourt, Eggestein, Klaassen, Friedl, Rashica, Sargent



