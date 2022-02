Tüm oyuncuları, Free Fire'ın en son kampanyası olan Takım Ruhu’nun son hamlesinde ekip kurmaya ve parti yapmaya çağırıyor. Free Fire'da gerçekleşen birçok heyecan verici oyun içi etkinliğe ek olarak, oyuncular artık daha fazla ödüle sahip olabilir, canlı yeni bir müzik videosu izleyebilir ve 12 Şubat'ta gelen yepyeni bir oyun modunu deneyebilirler.

Ekibinizi kurun ve Free Fire Takım Ruhu’nun ilk şarkısına parti yapın!

Free Fire Takım Ruhu 12 Şubat'ta ilk parçaları BEATz Go Boom'un yeni müzik videosunu yayınlarken Free Fire oyuncularını daha fazlasını bekliyor. Yeni single, Free Fire hayranlarını ve oyuncularını oyundaki tempoya ayak uydurmak için savaşırken harika bir yolculuğa çıkaracak dört türün – Reggae, Funk, Pop ve K-Pop – karışımını içerecek.

BEATz Go Boom, her Free Fire oyuncusuna güç veren bir marştır. Free Fire oyuncuları şarkı sözlerinde kendilerini duyacaklar.

“We are the dreamers the daring believers

We march to a different drum

Everything’s waiting

It’s ours for the taking

United we’ve already won

All for one and one for all

Stand up and heed the call

Never divided

The world is invited

You’re welcome to join in the fun"

Yeni bir oyun modu ile tanışın: Kızma Yoldaş

Free Fire, Free Fire'ın dört favori yoldaşı Bay Paytarz, Aylı, Kaplan Usta ve Samuro’nun demirlediği yeni oyun modu Kızma Yoldaş ile oyuncularını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Free Fire'ın Kızma Yoldaşı, geleneksel Kızma Birader oyununda gerçekleştirilen bir değişikliği içererek, oyunculara Free Fire'ın keyfini çıkarmaları için daha fazla yol sunacak.

12 Şubat'ta giriş yaptığınızda özel Takım Ruhu temalı sırt çantası kazanın!

Takım Ruhu büyük güne ulaşırken, Free Fire oyuncuları, 20 Şubat'a kadar Gizemli Elmas paketinin büyük ödülü de dahil olmak üzere Takım Ruhu koleksiyonunun ve ödüllerinin tamamını kaçırmak istemeyecekler. 12 Şubat'ta giriş yapan oyunculara sınırlı sayıda bir sırt çantası da verilecek!

Tüm Free Fire oyuncuları, aşağıdaki gibi göz kamaştırıcı Takım Ruhu temalı koleksiyonlarla ekip kurmaya ve parti yapmaya davetlidir:

● Mekanik Çanta

● Tava – Bordo Lazer

● Derin Mor

● Kuzey Işığı Çekirdeği

● Mekanik Çekirdek

● Groza

● Katana - Bordo Lazer