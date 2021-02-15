Fredrik Gulbrandsen, Norveçt'te dünyaya gelmiştir. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde forvet olarak forma şansı bulan Fredrik Gulbrandsen Norveç Milli Takımı da dahil olmak üzere pek çok farklı kulüpte forma şansı bulan oyuncular arasındadır.

Fredrik Gulbrandsen kaç yaşında?

10 Eylül 1992 doğumlu olan Fredrik Gulbrandsen şu anda 28 yaşındadır. Futbol kariyerine henüz 17 yaşında iken başlayan Fredrik Gulbrandsen ayrıca Norveç'in genç sporcuları arasında kendisine yer edinmiştir. 175 cm boyunda ve 79 kilo ağırlığında olan Norveç asıllı forvet sağ ayaklı futbolcular arasında bulunuyor. Kariyerinde Norveç’in Lillestrøm kulübünde başlayan Fredrik Gulbrandsen şu andaki İstanbul Başakşehir takımında oynamaktadır. 2022 yılına kadar İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşması bulunan Fredrik Gulbrandsen’in sözleşmesinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne gelmeden önce kiralık olarak New York Red Bull takımında oynayan Fredrik Gulbrandsen’in bonservisi FC Red Bull Salzburg takımındaydı. Sözleşmesi tamamlandıktan anlaşacak kulüp bulamayan Fredrik Gulbrandsen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne bedelsiz olarak transfer edilmiştir.

2019 yılında İstanbul Başakşehir futbol kulübüne transferi gerçekleştirilen Fredrik Gulbrandsen’in toplamda 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. 31 Mayıs 2022 tarihinde bitecek bu sözleşmeye göre Fredrik Gulbrandsen 2021 yılında İstanbul Başakşehir takımında oynamaya devam edecek.

Fredrik Gulbrandsen'in maaşı ne kadar?

Çeşitli nedenlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Fredrik Gulbrandsen’in maaşını kamuoyu ile paylaşmamıştır. Şu andaki piyasa değeri 2.5 Milyon Euro olan Fredrik Gulbrandsen bedelsiz olarak Red Bull Salzburg takımından transfer edilmiştir.

Futbol kariyerine Lillestrøm takımında başlayan Fredrik Gulbrandsen 5 yıl boyunca burada kalmıştır. İlk profesyonel mücadelesine 2009 Mayıs ayında çıkan Fredrik Gulbrandsen Ayrıca Lillestrøm’un en genç profesyonel futbolcusu olma unvanını da elde etmiştir. Profesyonel kariyerine başlamadan önce Norveç Milli Takımı’nın U-15 Ligi'nde yer alan Fredrik Gulbrandsen 2007 yılı içerisinde 3 maça çıkmıştır. İlerleyen yıllar içerisinde genç milli takımda tam olarak 40 maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermiştir.

stanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile toplamda 3 yıllık bir anlaşma imzalayan Fredrik Gulbrandsen 2 sene daha oynamaya devam edecektir.

Fredrik Gulbrandsen futbol kariyeri

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne gelmeden önce 5 farklı takımda oynayan Fredrik Gulbrandsen oldukça parlak bir kariyere sahiptir. Lillestrøm’da oynadığı dönem içerisinde toplamda 57 maça çıkan profesyonel forvet 7 gol atma başarısı göstermiştir. 2010 yılı içerisinde de kiralık olarak FC Lyn takımına transfer olup 8 maçta 1 gol atmıştır. Kariyerinin en parlak dönemini FC Molde takımımda geçiren Fredrik Gulbrandsen 42 maçta 19 gol atmıştır. Aynı başarıyı RB Salzburg takımında da sürdüren başarılı forvet 62 maça çıkarak 20 gol ile takımına katkıda bulunmuştur.

Norveçten Türkiye'ye uzanan yolculuk

Bir yıllık New York RB takımına kiralık gidip 12 maç boyunca kendisinden istenileni veremeyince tekrardan RB Salzburg takımına dönmüştür. 2019 yılında İstanbul Başakşehir takımına transfer edilen ünlü forvet kısa zaman içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fredrik Gulbrandsen'in Milli Takım geçmişi

Özel kulüplerin yanı sıra Norveç Milli Takımında da sık sık tercih edilen Fredrik Gulbrandsen ülkesini temsil ettiği ilk maçı 2014 yılında çıkmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında forma şansı bulmuştur. İlk resmi maçına ise Kasım 2014 tarihinde Azerbaycan ile gerçekleştirilen resmi mücadeledir. Norveç A milli takımında 3 kere forma giyme şansı bulan Fredrik Gulbrandsen daha çok genç milli takımlarında öne çıkmıştır.

Fredrik Gulbrandsen İstanbul Başakşehir kariyeri

Transferin gerçekleştiği günden itibaren oldukça iyi bir performans sergileyen Fredrik Gulbrandsen toplamda 28 maçta forma şansı bulmuştur. Bu süre içerisinde takımına 8 gol bile katkıda bulunan başarılı forvet günden güne değerini artırmıştır. 11 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi ve 9 Avrupa Ligi olmak üzere pek çok farklı ligde oynama şansı bulan ve şu an 22 numaralı formayı giyen Gulbrandsen ayrıca sol kanat ve sağ kanatta da değerlendirilebilen oyuncular arasında bulunuyor.