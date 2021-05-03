Fransızlar Zeki Çelik'i en iyi 11'e seçti
Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçta ceza sahası dışından vurduğu şık şutla takımının ikinci golünü rakip ağlara göndermişti. Lille'in diğer golü ise Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri üstün performansla Fransız basında isimlerinden söz ettirmeye devam ediyorlar.
Lille'in 35. haftada Nice'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü ağlara gönderen Zeki Çelik, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi. Nice karşısında maçın diğer golü ise diğer bir milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan gelmişti. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 80. dakikada Burak'ın yerine dahil olmuştu.
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Öte yandan Zeki'nin takım arkadaşları sol bek Reinildo ile orta saha oyuncusu Soumare de haftanın kadrosunda yer aldı.