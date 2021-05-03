Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gösterdikleri üstün performansla Fransız basında isimlerinden söz ettirmeye devam ediyorlar.

Lille'in 35. haftada Nice'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü ağlara gönderen Zeki Çelik, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi. Nice karşısında maçın diğer golü ise diğer bir milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan gelmişti. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 80. dakikada Burak'ın yerine dahil olmuştu.





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Lille'den 2 isim daha var

Öte yandan Zeki'nin takım arkadaşları sol bek Reinildo ile orta saha oyuncusu Soumare de haftanın kadrosunda yer aldı.



