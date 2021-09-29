Fransız futbol adamlarından Marsilya - Galatasaray maçı değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk sınavında kendi sahasında Lazio'yu mağlup eden ve ilk haftayı lider tamamlayan Galatasaray , ikinci hafta mücadelesinde yarın Fransız takımı Marsilya'ya konuk olacak. Jorge Sampaoli yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Marsilya, zirve mücadelesi verirken ilk yenilgisini geçen hafta sonunda kendi sahasında aldı. Bu yenilgiye rağmen yarışın iddialı takımlarından olan Fransız ekibi, kaliteli ayaklarıyla dikkat çekiyor.





Galatasaray cephesinin de büyük önem verdiği zorlu mücadele öncesi, Fransa'da yaşayan futbol adamlarına, Marsilya'daki son durumu sorduk. İşte öne çıkan yanıtlar:

Lucas Köse(Futbolcu temsilcisi)

'Rahat skor üretiyorlar'

Marsilya'yı analiz ederken, Jorge Sampaoli ile başlamak gerekiyor. 2015 yılındaki Şili Milli Takımı ile yakaladığı başarıyı Marsilya'da sürdürecektir. Bu sezon iddialı bir kadro kurdular. Özellikle Matteo, Guendouzi ve merkez orta sahada Gerson ile Cengiz Ünder çok önemli ve etkili isimler. Galatasaray takımı çok dikkatli oynamalı. Zaten ileri uçta oynayan oyuncular rahat skor üretiyorlar. Özellikle Dieng, Payet, Cengiz çok tehlikeli oyuncular. Kağıt üzerinde daha hazır görünen Marsilya, ama dirençli, dinamik bir Galatasaray iyi işler yapabilir.

Laurent Abitebol (Fransız futbolcu menajeri)

'Galatasaray dirençli olmalı'

Marsilya bu sezon çok hazır durumda. Galatasaray'ı çok zorlu bir maç bekliyor. Marsilya'nın çok önemli oyuncuları var. Galatasaray'da savunmada Marcao'ya çok iş düşecek. Sakin ve dirençli bir Galatasaray, burada etkili olabilir. Fatih Terim gerçekten büyük bir lider. Galatasaray deplasmanda bile olsa, Marsilya'ya kolay teslim olmaz.

Lucas Moreno (Scout)

'Çok iyi bir kadroları var'

Marsilya'nın çok iyi bir kadrosu var. Bu sezon Dieng, Matteo, Guendouzi gibi isimler çok üst düzey performans ortaya koyuyor. Hücum anlamında bakarsak Marsilya'yı durdurmak gerçekten çok zor. Payet önderliğinde, kendi seyircisi önünde Marsilya, Galatasaray takımına kaybetmez.

Louis Jean (Şef scout)

'Gerson, Dieng ve Cengiz...'

Marsilya bu sezon büyük yatırımlar yapan bir kulüp. Galatasaray da Türkiye’nin büyük bir takımı ve değerli oyunculardan kurulu. Ayrıca Galatasaray çok büyük bir hocaya sahip. Başa baş bir oyun olacaktır. Ama Marsilya'nın skor bulmakta zorlanmayacağını düşünüyorum. Maçın kilit oyuncuları Gerson, Dieng ve Cengiz Ünder olur.

Johan Riviere (Futbol analisti)

'Marsilya daha etkili olur'

Marsilya, Galatasaray karşında çok daha etkili bir oyun oynayacaktır. Galatasaray, Avrupa’nın önde gelen bir takımı ama Marsilya, oyuncu yapısı ve form durumu itibarı ile kendi sahasında kazanacaktır.

FANATİK ÖZEL