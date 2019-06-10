Merih Demiral: Bizim için sürpriz olmadı

Fransa, dünya yıldızlarından kurulu bir takım ve maçın favorisi onlardı. Ancak biz takım olarak daha önce 4’te 4 yapmıştık. Bu tesadüf değildi. Fransa galibiyeti de bunu gösterdi. Grubumuz açısından en zor maçtı. Biraz stresli başladım ama dakikalar geçtikçe ısınmaya başladım. Allah’a şükürler olsun ki kazandık. Burak abi çok iyiydi maçta. Neredeyse bütün takım arkadaşlarım, sonradan oyuna girenler dahil terinin son damlasına kadar mücadele etti. Özbekistan maçından sonra elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın demiştim. Şükür ki bunu gerçekleştirdik. Bu galibiyeti 70 milyona armağan ediyorum... Son antrenmanda gol pozisyonunu çalışmıştık. Kendimi arkada unutturdum. Cengiz çok iyi kesti ben de içeri çevirdim ve gol oldu. Sonrası gelen sevinç her şey mükemmeldi. Ligler bitmesine rağmen konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve artık son bir maçımız var. Bu galibiyetin değer kazanması için İzlanda’dan iyi bir sonuçla dönmek zorundayız.

Zeki Çelik: Hesaplar galibiyet içindi

Fransa maçına çok iyi hazırlandık. Bu maçın bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Rakibimiz son dünya şampiyonuydu. Bu ciddiyetle sahaya çıktık. Yeneceğimize takım olarak inanmıştık, bütün çalışmalarımız bu yöndeydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi Fransa galibiyetini unutma zamanı. Önümüzde İzlanda maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanmak nasip olur. O zaman Fransa maçı galibiyeti çok daha değerli olacak. Konya’da muhteşem bir atmosfer vardı. Bunu soylemeden geçmek istemem. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gururluyuz... Fransa’yı yenince Lille’den takım arkadaşlarım mesaj atıp tebrik etti. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Fransa galibiyeti tüm ülkemize ve bizi yurt dışında destekleyen vatandaşlarımıza armağan olsun. Onları gururlandırabildiysek ne mutlu bize...

Fanatik Özel / Yakup Çınar