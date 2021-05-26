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Fransa'dan, Trabzonspor'a Ndiaye iddiası

Trabzonspor ile Hatay'ın, Ukrayna ekibi Vorskla ile sözleşmesi bitecek olan Alioune Ndiaye için devrede olduğu öne sürüldü. Haberde; 23 yaşındaki oyuncuyla temasların kurulduğu kaydedildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Fransa'dan, Trabzonspor'a Ndiaye iddiası

Edgar ve Vitor Hugo ikilisinden çok memnun olan Abdullah Avcı bu iki ismi aratmayacak bir yedek stoper peşinde... Majid Hosseini ile henüz sözleşme yenilemeyen Fırtına'nın gündemine yurt içinden Caulker ile Djilobodji girmiş ancak mali şartlar nedeniyle Trabzonspor geri adım atmıştı. 

2.01'lik kule...

Karadeniz ekibi için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... Football365 isimli internet sitesi; Ukrayna ekibi Vorskla ile sözleşmesi sona erecek olan Pape Alioune Ndiaye için Trabzonspor ile Hatay'ın devrede olduğunu öne sürdü. Tecrübeli yıldızların yanı sıra gençlere de yatırım yapmak isteyen Bordo-Mavililer'in 23 yaşında, 2.01 boyundaki stoperle temasların kurulduğu belirtildi. Fransız oyuncu bu sezon 23 maça çıktı.


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