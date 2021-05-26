Edgar ve Vitor Hugo ikilisinden çok memnun olan Abdullah Avcı bu iki ismi aratmayacak bir yedek stoper peşinde... Majid Hosseini ile henüz sözleşme yenilemeyen Fırtına'nın gündemine yurt içinden Caulker ile Djilobodji girmiş ancak mali şartlar nedeniyle Trabzonspor geri adım atmıştı.

2.01'lik kule...

Karadeniz ekibi için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... Football365 isimli internet sitesi; Ukrayna ekibi Vorskla ile sözleşmesi sona erecek olan Pape Alioune Ndiaye için Trabzonspor ile Hatay'ın devrede olduğunu öne sürdü. Tecrübeli yıldızların yanı sıra gençlere de yatırım yapmak isteyen Bordo-Mavililer'in 23 yaşında, 2.01 boyundaki stoperle temasların kurulduğu belirtildi. Fransız oyuncu bu sezon 23 maça çıktı.



