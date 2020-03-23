Fransa'da iki doktor Corona virüs sebebiyle hayatlarını kaybetti

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Fransa'da dün bir doktor hayatını kabetmişti. Bugün de kuzey bölgesinde iki ayrı şehirde birer doktorun hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

23 Mart 2020, Pazartesi 14:16 Son Güncelleme:
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Fransa'da iki doktor Corona virüs sebebiyle hayatlarını kaybetti

66 yaşındaki kadın doğum uzmanı jinekolog Jean-Marie Boegle, Mulhouse'da hayatını kaybetti. 

Bir diğer yaşamını yitiren doktorun ise geçtiğimiz çarşamba günü Moselle'de Corona virüs semptomları sebebiyle hastaneye gelen 60 yaşındaki Sylvain Welling olduğu belirtildi.

Fransa'da son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybederken hükumet Bilim Kurulu'nun da onayıyla sokağa çıkma yasağının süresini uzatmak istiyor. 


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