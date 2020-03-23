66 yaşındaki kadın doğum uzmanı jinekolog Jean-Marie Boegle, Mulhouse'da hayatını kaybetti.

Bir diğer yaşamını yitiren doktorun ise geçtiğimiz çarşamba günü Moselle'de Corona virüs semptomları sebebiyle hastaneye gelen 60 yaşındaki Sylvain Welling olduğu belirtildi.

Fransa'da son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybederken hükumet Bilim Kurulu'nun da onayıyla sokağa çıkma yasağının süresini uzatmak istiyor.







