Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde önce 11 Ekim’de sahasında Arnavutluk ile 14 Ekim’de deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaşacak. H Grubu’ndaki en ciddi rakibimiz Fransa ise üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılıyor. 3 gün önce Manchester United’da forma giyen Paul Pogba’nın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle kadroda olmayacağı açıklandı. Önceki gün takımın yıldızı Kylian Mbappe’nin ise uyluğundaki sorun nedeniyle milli takımdan çıkarılabileceği belirtildi.

Tedavisi 6 dakika sürdü

Son olarak kaleci Lloris sakatlandı. İngiltere Premier Lig’ ekibi Tottenham’da forma giyen 32 yaşındaki kaleci dün Brighton deplasmanında sakatlandı. Tecrübeli file bekçisi, kanattan gelen ortayı kontrol edemeyince içeri düştü. Brighton’dan Maupay, çizgiye düşen topu filelere gönderdi. Ancak kolunun üstüne düşen Lloris, acılar içinde yerde kaldı ve kolunu kırdı. Lloris 6 dakikalık tedavi sonrası kenara geldi. Tottenham ise maçı 3-0 kaybetti.