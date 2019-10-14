Fransa-Türkiye | 2020 tamam gibi... Asıl hedef liderlik!

Zafer Büyükavcı'nın moderatörlüğünü yaptığı 'Bizim Takım', Fransa-Türkiye maçını ve Millilerimiz'in 2020 şansını yorumladı.

SORU 1 | Zafer Büyükavcı: A Milli Takımımız’ın gruptaki son 3 maç öncesi finallere gitme şansı nedir?

Cem Dizdar: İzlanda maçları her zaman zor...

Büyük kazalar olmaz ve biz kendimize bir şeyler yapmazsak, yüzde 80 finallerdeki iki takımdan biri Türkiye. Lakin Fransa’ya kaybetmemiz durumunda, İzlanda ile içerideki maçımız final niteliği taşıyacak. En büyük avantajımız takımımızın gol yemiyor oluşu. Ancak şunu da akılda tutalım; İzlanda maçları bizim için her zaman zor oldu.

Ali Ece: Finallere gitme şansımız yüksek

Milli Takımımız’ın finallere gitme şansı çok yüksek. Hele 14 Kasım’daki İzlanda maçında Cengiz Ünder sakatlığını tamamen atlatıp Burak Yılmaz ve Cenk Tosun form grafiklerini yükseltmiş şekilde sahada yer alırlarsa, şansımız yüzde 98 olur diyorum.

Deniz Çoban: Bu 2 maçta daha iyi olmalıyız

Maçı kaybetmemiz durumunda, Fransa istediğini alıyor. Andorra’ya karşı kazanması halinde ise ipler belli oranda İzlanda’nın da eline geçiyor. Her ne kadar 2020 biletinin yarısını cebe koyduk desek de diğer yarısını da koparmak o kadar kolay olmayacak. Tünelin sonundaki ışığı gördük; mutluyuz. Tünelden gelen treni de görüp, gerçekçi olmakta fayda var! Milli Takımımız kazanmayı öğrendi, ancak halâ bizlere ecel terleri döktürüyor. Fransa ve İzlanda karşısında daha iyi olmamız şart.

SORU 2 | Zafer Büyükavcı: Fransa karşılaşmasında nasıl bir oyun oynamalıyız. Beraberlik mi yoksa galibiyet mi hedef olmalı?

Cem Dizdar: Beraberlik diye hedef olmaz

Elbette her maçta hedef galibiyet olmalıdır. ‘Beraberlik’ diye bir hedef olmaz. Oynar, berabere kalırsın, o ayrı. Zor maç olduğu muhakkak, ancak 15 gol atıp iki gol yiyen bir takım olduğumuzu unutmayalım. Oyunu bu veriler üzerine inşa edelim. Oynayıp görelim.

Ali Ece: O maçın 3 önemli adamı yok

Bugün, aynı Türkiye’deki maçta Fransa’ya karşı oynadığımız gibi oynamalıyız. O maçtaki en iyi performans sergileyen 4 oyuncumuzdan 3’ünün (Hasan Ali, Dorukhan ve Cengiz) olmamasından hareketle, taktiksel fonksiyon açısından yerlerini doldurabilecek oyuncuları iyi seçmeliyiz. 2-0’lık maçta öncelikle rakibi durdurma stratejisiyle oynadık. Uzun süredir Fransa’nın en verimsiz maçı oldu, planımız yüzde 100 doğru, sonuca yönelik pragmatikti. Aynı oyun planı kapsamında baskılı alan savunmasını yapıp tek toplarla hızlı çıkmalıyız.

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Deniz Çoban: Siyasi gerilime dikkat edelim

Yaşanan siyasi gerilim nedeniyle, maça yansıması muhtemel gerginlikler de olabilir. İlk hedef beraberlik olmalı. Sakin kalmalıyız...

SORU 3 | Zafer Büyükavcı: Bir sonraki maçımız İzlanda ile İstanbul’da. Buna rağmen Fransa maçına bir final gözüyle bakmalı mıyız?

Cem Dizdar: Teknik ekip ve kadro başarır

Fransa karşısında ilk maçta yaptığımızı (topla rakibe göre daha az ama daha hızlı ve daha verimli oynamak) tekrarlamalıyız ki, işimizi tamama erdirecek o bir puanı alabilelim. Elbette galibiyet muazzam olur. Diyelim kötü senaryo gerçekleşti ve yenildik. Bu durumda da İzlanda ve Andorra beraberlikleri yetecek. Teknik heyet ve kadro, bunu başarabilir.

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Ali Ece: Asıl rakibimiz elbet İzlanda

Asıl rakibimiz İzlanda tabii ki... Lakin Fransa’yı yine yenersek, finaller için bile herkes bize farklı bir gözle bakmaya başlar.

Deniz Çoban: Final bence de İstanbul'da

Fransa’ya yenilirsek, İzlanda karşısına stresli çıkmak zorunda kalacağız. Fransa maçı elbette önemli ama bizim için daha önemli olanı bence İzlanda maçı. O maç bizim için final niteliği taşıyacak gibi duruyor.