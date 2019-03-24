Fransa – İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fransa – İzlanda Milli Futbol Takımları Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda 25 Mart’ta karşı karşıya gelicek. Fransa’nın ev sahipliğinde Paris şehrindeki Stade De France stadyumunda 21:45’te başlayacak. . Fransa’nın ev sahibi olmanın avantıjını kullanarak ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İzlanda ise güçlü Fransa deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, Fransa - İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr’de…
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. H Grubu ilk maçında Fransa, İzlanda’ yı konuk edecek. Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi Fransa ,Paris şehrinin Stade De France stadyumu taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından İzlanda ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.
Fransa - İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta?
25 Mart’ta Fransa’nın Paris şehrinde oynanacak mücadele saat 21:45’ te başlayacak. Karşılaşma yayını 25 Mart 2019 Pazartesi günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak.Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
Fransa – İzlanda Muhtemel 11’ i
Fransa: H. Lloris, B. Pavard, L. Hernández, P. Pogba, R. Varane, S. Umtiti, K. Mbappé, N. Kanté, O. Giroud, A. Griezmann, B. Matuidi
İzlanda: H. T. Halldórsson, B. Saevarsson, A. F. Skúlason, G. Sigurdsson, R. Sigurdsson, K. Arnason, J. B. Gudmundsson, A. Gunnarsson, K. Sigthorsson, J. D. Bödvarsson, B. Bjarnason
Fransa Milli Takım Kadrosu
Kaptan: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola
Defans: Samuel Umtiti, Raphael Varane , Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Kurt Zouma, Djibril Sidibe
Orta saha: Paul Pogba, N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Thomas Lemar, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Kingsley Coman
Forvet: Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann