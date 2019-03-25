Fransa – İzlanda (CANLI)

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. H Grubu ilk maçında Fransa, İzlanda’ yı konuk ediyor. Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi Fransa ,Paris şehrinin Stade De France stadyumu taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından İzlanda ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.

Fransa - İzlanda maçı hangi kanalda?

25 Mart’ta Fransa’nın Paris şehrinde oynanacak mücadele saat 21:45’ te başladı. Karşılaşma yayını 25 Mart 2019 Pazartesi günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud

İzlanda: Halldorsson, Saervarsson, Ingason, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson

Fransa Milli Takım Kadrosu

Kaptan: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Defans: Samuel Umtiti, Raphael Varane , Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Kurt Zouma, Djibril Sidibe

Orta saha: Paul Pogba, N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Thomas Lemar, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Kingsley Coman

Forvet: Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann