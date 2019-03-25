Fransa – İzlanda (CANLI)
Fransa – İzlanda hangi kanalda? Fransa – İzlanda Milli Futbol Takımları Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda 25 Mart’ta karşı karşıya geliyor. Fransa’nın ev sahipliğinde Paris şehrindeki kritik maç Stade De France stadyumunda 21:45’te başladı. . Fransa’nın ev sahibi olmanın avantıjını kullanarak ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İzlanda ise güçlü Fransa deplasmanında sürpriz peşinde.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. H Grubu ilk maçında Fransa, İzlanda’ yı konuk ediyor. Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi Fransa ,Paris şehrinin Stade De France stadyumu taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından İzlanda ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.
Fransa - İzlanda maçı hangi kanalda?
25 Mart’ta Fransa’nın Paris şehrinde oynanacak mücadele saat 21:45’ te başladı. Karşılaşma yayını 25 Mart 2019 Pazartesi günü S Sport 2, S Sport Plus, kanalından yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud
İzlanda: Halldorsson, Saervarsson, Ingason, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson
Fransa Milli Takım Kadrosu
Kaptan: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola
Defans: Samuel Umtiti, Raphael Varane , Layvin Kurzawa, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Kurt Zouma, Djibril Sidibe
Orta saha: Paul Pogba, N'Golo Kante, Blaise Matuidi, Thomas Lemar, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Kingsley Coman
Forvet: Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann