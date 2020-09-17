Fransa Bisiklet Turu 18. etabını Michal Kwiatkowski kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 18. etabını, Ineos Grenadiers takımının Polonyalı sporcusu Michal Kwiatkowski kazandı. Bu yıl 107’ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun 18. etabı, Meribel ile La Roche-sur-Foron arasındaki 175 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 47 dakika 33 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Kwiatkowski, etabı birinci sırada bitirdi. Dağlık etabı, Kwiatkowski’nin takım arkadaşı Ekvadorlu sporcu Richard Carapaz ikinci, Jumbo-Visma’dan Belçikalı bisikletçi Wout van Aert üçüncü sırada tamamladı.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 79 saat 45 dakika 30 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu. Fransa Bisiklet Turu, yarın Bourg-en-Bresse ile Champagnole arasındaki 166,5 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek. Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül’de Fransa’nın başkenti Paris’te tamamlanacak.