Fransa biletleri için program belli oldu

Saint-Denis’teki Stade de France’da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak Fransa-Türkiye maçının internet üzerinden satılan biletleri ve A Milli Takım formalarının teslim noktası, The Westin Paris-VendÙme olarak belirlendi. Bilet teslimi 12 ve 13 Ekim’de 10.00-22.00, 14 Ekim’de ise 10.00-21.45 saatleri arası gerçekleştirilecek. Taraftarların biletlerini teslim alırken, pasaport veya kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor.