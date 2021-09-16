Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Vitor Pereira, Frankfurt’u Mesut Özil ile yıkmayı planlıyor. Formunu her geçen gün artıran, morali çok yüksek olan dünyaca ünlü yıldız, doğup büyüdüğü, milli formasını giydiği Almanya’da oynanacak yarınki karşılaşmada takımının en önemli kozu olacak. Portekizli teknik adam, zorlu maçta öğrencisine fazlasıyla güveniyor. D Grubu'ndaki diğer maçta Olympiakos, Royal Antwerp'i ağırlayacak.

Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Commerzbank Arena'da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Frankfurt-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz (Da Costa), Sow, Jakic, Hauge, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan (Meyer), Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas (Rossi), Valencia

Frankfurt-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? (FB-Frankfurt şifresiz)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Commerzbank Arena'da kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Frankfurt-Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Frankfurt-Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Fenerbahçe'nin en büyük kozu Mesut Özil

Fenerbahçe , Avrupa Ligi D grubu’ndaki macerasına Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı maçla başlıyor. Sarı-Lacivertliler, 1. torbadan gelen güçlü rakibi karşısında iyi bir skor almak için sıkı şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Vitor Pereira, bu önemli mücadeleye Mesut Özil’i özel olarak hazırlıyor. Almanya’da doğup büyüyen, yıllarca bu ülkenin Milli Takımı için ter döken dünyaca ünlü yıldız, Frankfurt’u yakından tanıyor. Portekizli teknik adam, karşılaşmada öğrencisine fazlasıyla güveniyor.

İdmana damga vurdu

Mesut Özil, hem fiziki hem de forma olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yıldız futbolcu, Sivas karşısında iyi bir performans sergilemişti. Pereira, Mesut’u 59’da oyundan aldığı için eleştirilse de Portekizli teknik adamın Frankfurt maçını düşünerek bu hamleyi yaptığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun morali de son derece yüksek. Mesut, dünkü antrenmana sadece performansıyla değil, yaptığı esprilerle de damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, çift kale maçta yaptığı harika asistlerle hazır olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.