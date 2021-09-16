Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. HJK Helsinki’yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı. Kanarya, zorlu maçtan da galibiyetle ayrılmak, hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. D Grubu'ndaki diğer maçta Olympiakos, Royal Antwerp'i ağırlayacak.

Frankfurt-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Commerzbank Arena'da oynanacak Frankfurt-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Frankfurt-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz (Da Costa), Sow, Jakic, Hauge, Kamada, Kostic, Lammers

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan (Meyer), Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas (Rossi), Valencia

Pereira, Pelkas ile Rossi arasında kararsız

Zorlu mücadelede Vitor Pereira’nın nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, kadroyu büyük ölçüde belirledi. Pereira, 9 ismi ilk 11 tahtasına yazdı ancak iki bölgede kararsızlık yaşıyor. Sakatlık belasının son kurbanı Miha Zajc oldu. Sosa’nın da yokluğunda burada kimin oynayacağı soru işareti. Sakatlığını atlatan Mert Hakan göreve hazır. Ancak Max Meyer de sonradan oyuna dahil olduğu Sivas maçında iyi bir görüntü çizdi. Diğer yandan Dimitris Pelkas’ın dönüşü herkesi sevindirse de uzun süredir maça çıkmamış olması, Portekizli teknik adamı düşündürüyor. Başarılı çalıştırıcı, Mesut Özil’in yanında görev yapacak oyuncu konusunda Pelkas ile Rossi arasında kararsız.

Fenerbahçe'de 8 eksik var

Fenerbahçe, dün saat 10.00’da özel bir uçakla Frankfurt’a gitti. Fenerbahçe kafilesinde tam 8 futbolcu yer almadı. Kanarya’da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zjac ile UEFA kadrosunda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun İstanbul’da kaldı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Almanya’ya varan Sarı-Lacivertli kafileyi havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Başta Mesut Özil olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterildi.

Pelkas, Novak ve Ferdi kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan üç oyuncu ise Eintracht Frankfurt maçı için açıklanan kamp kadrosunda kendisine yer buldu. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Daha önce bir kez karşılaştılar

Fenerbahçe ile Frankfurt, tarihlerinde ikinci defa karşı karşıya gelecek. İki ekip, 13 Aralık 2006’da o dönemdeki adıyla UEFA Kupası’nda yine grup maçında birbirlerine rakip olmuştu. Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Alman ekibi Takahara’nın golleriyle 2-0 öne geçip, gruptan çıkma pozisyonuna gelmişti. Ancak Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk ile beraberliği yakalamış ve maç 2-2 sona ermişti. Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, 5 takımlı grubu 3. bitirip üst tura çıkarken, Frankfurt son sırada kalmıştı.

Frankfurt'ta Lenz belirsizliği

Alman ekibinde bu akşamki maç öncesinde kaptan Rode ve sağ bek Almamy Toure’nin sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlere sol bek Christopher Lenz de eklendi. Bu sezon takımının oynadığı 5 resmi maçta da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı ağrı nedeniyle dün yapılan son idmanda bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Glasner’in öğrencisi hakkında son kararı bugün vereceği belirtildi. Lenz’in oynamaması halinde Durm’un savunmanın soluna geçmesi, sağ bekte ise Da Costa’nın oynaması bekleniyor.

Yolu iki kulüpten geçenler...

Sarı-Lacivertliler, Frankfurt ile belki bir kez karşılaştı ancak iki kulübün tarihlerinde birçok ortak oyuncular var. Bunların ilki sol kanat oyuncusu Ender Konca. 1971-73’te Frankfurt’ta oynayan Konca, ardından transfer olduğu Fenerbahçe’de 1977’ye kadar forma giydi. Konca’yı takip eden isimlerden biri, geçen sezon Sarı-Lacivertliler’in teknik patronluğunu yapan Erol Bulut oldu. 1996-98 arasında sadece 2 sezon Çubuklu formayı giymesine rağmen Fenerbahçe’nin unutulmazları arasına giren Jay Jay Okocha da Frankfurt’tan gelmişti.

Oliver Glasner takımının başında yer alamayacak

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında olmayacak Oliver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid görev alacak. Alman ekibinde ayrıca dizinden operasyon geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalacak takım kaptanı Sebastian Rode, sahada yer alamayacak.