Yunus Mallı transferini beklemeye alıp ofansif orta saha konusunda tüm çabasını Franco Vazquez için harcayan Trabzonspor, temaslarını sürdürüyor. Sevilla’nın 31 yaşındaki yıldızı, sezon sonunda bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlanırken, Bordo-Mavililer oyuncu tarafını ikna etmeye çalışıyor. Ancak birkaç İtalyan kulübünün de bastırdığı öğrenildi. İtalya pasaportu bulunan Vazquez daha önce Palermo’da oynamış ve yıldızı Serie A’da parlamıştı. Çizme’den bazı ekiplerle görüşen Vazquez, beklediği teklifi alamazsa rotasını Trabzon’a çevirecek.

Avcı’nın önceliği

Sevilla’da bu sezon yedek kalan ve görev yaptığı 12 maçın sadece 1’inde 11’de olan tecrübeli oyuncu, düzenli forma giymeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın öncelik verdiği isimlerden biri olan Franco Vazquez konusu, 1 haftalık süreçte netlik kazanabilir. Bordo-Mavili yönetim, her ihtimale karşı alternatif oyuncular üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.



