Galatasaray'ın eski oyuncusu Franck Ribery, corona virüs salgını sürecinde yaptığı örnek hareketlerle takdir topluyor. Yıldız oyuncu, son olarak rapçi arkadaşı Kofs'a desteği ile örnek oldu. Corona virüs salgını sırasında Fiorentina forması giyen Ribery, Floransa'daki hastalara 50 bin Euro'luk bir bağışta bulunmuştu. Fransız yıldız, son olarak ise arkadaşı rapçi Kofs'un annesinin Cezayir'den Fransa'ya özel bir uçakla getirilmesini sağladı.

Ribery'nin sağladığı destek bilinmezken Kofs, yaptığı Instagram paylaşımıyla bunun duyurulması gerektiğini belirtti. Ünlü rapçi yaptığı paylaşımda, "Bu benim alışkanlığım değil ama özel bir uçak ayarlayarak annemin Cezayir'den Marsilya'ya getirilmesini sağlayan kardeşim Ribery'ye teşekkür etmek istiyorum. Bunu da bu büyük oyuncunun içindeki altın kalpli insanın görülmesi adına aleni şekilde yapmak istedim. Tekrar teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı.

Ribery ise Kofs'un paylaşımına, "Bir annenin değerinin ne olduğunu biliyorum. Hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Kardeşim senden tek bir şey istiyorum; o da, bu Ramazan ayında onunla ilgilenmen. Benim sadece Allah'ın beni görmesine ihtiyacım var" şeklinde cevap verdi.