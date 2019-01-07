Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında altın kaplamalı antrikot yemiş ve bu durum, Almanya'da büyük yankı uyandırmıştı.

35 yaşındaki futbolcunun kendisini eleştirenlere küfredip kulübü tarafından cezaya çarptırılmasının ardından Juventus forması giyen vatandaşı Blaise Matuidi de Nusret'te görüntülendi.

Tıpkı Ribery gibi altın kaplamalı antrikot siparişi veren Juventuslu orta saha oyuncusu, lokantadaki anlarını resmi Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle ölümsüzleştirdi.