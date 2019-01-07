  • Haberler
  • Plus
  • Franck Ribery'den sonra Blaise Matuidi de Nusret'te!

Franck Ribery'den sonra Blaise Matuidi de Nusret'te!

Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, vatandaşı Franck Ribery'e özendi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Nusret'in Dubai'deki restoranında altın kaplamalı antrikot yerken görüntülendi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 15:57
- A +
Franck Ribery'den sonra Blaise Matuidi de Nusret'te!

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, Nusret'in Dubai'deki restoranında altın kaplamalı antrikot yemiş ve bu durum, Almanya'da büyük yankı uyandırmıştı.

35 yaşındaki futbolcunun kendisini eleştirenlere küfredip kulübü tarafından cezaya çarptırılmasının ardından Juventus forması giyen vatandaşı Blaise Matuidi de Nusret'te görüntülendi.

Tıpkı Ribery gibi altın kaplamalı antrikot siparişi veren Juventuslu orta saha oyuncusu, lokantadaki anlarını resmi Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle ölümsüzleştirdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.